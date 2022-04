Sulfaro: “Lazio a fasi alterne, spero raggiunga l’Europa. Immobile? Nessuno come lui”. Poi su Wilson e Chinaglia…

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’ex portiere della Lazio Michelangelo Sulfaro si è espresso in merito all’andamento stagionale dei biancocelesti, per poi commentare le prestazioni di Thomas Strakosha e ricordare i momenti vissuti con Wilson e Chinaglia.

Queste le sue parole:

“Nel derby la Lazio ha giocato una partita che non si può descrivere, contro il Sassuolo invece la Lazio ha disputato una buona prova. I ragazzi di Sarri vivono ancora delle fasi alterne, speriamo possano raggiungere l’Europa. Immobile? Vorrei sapere chi c’è meglio di lui in circolazione, nonostante le critiche che riceve in continuazione”

“In questa stagione Strakosha sta giocando bene, così come Reina la scorsa stagione. L’albanese anche contro il Sassuolo si è comportato bene, tra i pali è uno dei migliori in circolazione. La Lazio ha la fortuna di avere un ottimo preparatore come Grigioni”

“Wilson e Chinaglia sono arrivati nello stesso anno alla Lazio. Con Wilson abbiamo esordito nella stessa partita, nella gara successiva debuttò Chinaglia ed in quel match mi ruppi la mandibola, ma rimasi in campo fino alla fine. Nella stagione in cui arrivarono loro due si gettarono le basi per la vittoria dello Scudetto”

