Beppe Signori: “Seguirò 80 ragazzi italoamericani negli Usa. Potrei proporlo anche per l’Italia”

L’ex attaccante della Lazio Beppe Signori ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport per parlare del suo futuro e di un’attività che lo terrà impegnato in America per due settimane. Queste le sue parole: “Nel 2010 ho conseguito il patentino Uefa Pro A da allenatore, quindi avrei potuto allenare anche la nazionale – dice scherzando – Ora mi piacerebbe rientrare e cominciare la mia vita da tecnico. Magari cominciando a fare l’insegnante dei bambini. Perché loro non li alleni, insegni la tecnica. Se invece trovassi una panchina vera non avrei preclusioni, sarà sempre un bell’inizio. A giugno per due settimane seguirò 8 ragazzi italoamericani. Se l’esperienza dovesse essere positiva, c’è l’intenzione di proporre una cosa simile anche in Italia”.

Si sta dunque riattivando a 360 gradi Beppegol, il quale insegnerà per due settimane in questa academy Miami con l’intenzione di poter portare anche in futuro un’idea simile in Italia.

