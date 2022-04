Cardone: “Patric avrebbe giocato anche con Luiz Felipe”

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radiosei il noto giornalista del mondo Lazio, Giulio Cardone, il quale ha analizzato la partita in programma domenica alle 12.30 contro il Genoa. Ha fatto il punto della situazione in relazione alle indisponibilità e alle scelte tecniche in vista della 32° giornata di Serie A. Queste le sue parole:

”In difesa ci sono dei problemi, mancherà Luiz Felipe ma in questo momento sono certo che avrebbe comunque giocato Patric. E’ considerato più in condizione, ora fornisce maggiori garanzie. Tra l’altro Sarri ha espressamente richiesto il rinnovo del giocatore spagnolo a Lotito. Due sere fa non si è parlato del rinnovo, ma di queste situazioni interne.

Per quanto riguarda la formazione per il Genoa, credo giocherà Basic a metà campo. Luis Alberto non si allena da tre giorni, anche nel caso in cui dovesse tornare oggi non sarà al meglio. A Marassi sarà una gara tosta, ci sarà un’atmosfera calda, loro sono molto motivati, hanno l’acqua alla gola. Servirà una Lazio molto motivata. Blessin ha cambiato il Genoa, c’è una grande differenza tra la sua gestione e quella precedente.

Attacco? Credo che Pedro partirà dalla panchina, Sarri è soddisfatto del rendimento di Zaccagni e Anderson”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: