La Repubblica | Lazio, tra Lotito e Sarri accordo sul mercato ma rinnovo in stand-by

Il lungo confronto dell’altra sera tra Lotito, Tare e Sarri può essere analizzato come una partita molto intensa finita in parità. Come riporta la Repubblica, i segnali positivi riguardano il compromesso auspicato e trovato sul mercato, c’è accordo insomma tra la società e l’allenatore sulle strategie e soprattutto sui diversi obiettivi, a partire da Romagnoli (parametro zero) ed Emerson Palmieri, che tornerebbe volentieri a lavorare con Sarri. E’ pronto, il tecnico, a collaborare con il ds Tare, l’importante è coinvolgerlo nelle mosse che in qualche modo riguardano la sfera tecnica, evitando improvvisazioni e puntando sulla programmazione. La Lazio gli piace, sarebbe disposto anche ad “addestrare” una squadra con più giovani e meno campioni, ma con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League entro tre anni: quindi l’eventuale ridimensionamento non dovrà allontanare troppo la Biancoceleste dalla “zona Europa”. In bilico Patric, di cui Sarri ha chiesto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, mentre Marusic e Radu hanno già firmato. Considerando che in partenza ci sono pure-per motivi diversi-Acerbi e Milinkovic, evidente che il lavoro da fare sul mercato è enorme. Ed è già iniziato, inevitabilmente: per esempio Lotito ha un bel rapporto personale con Romagnoli. Il progetto è farlo giocare nella squadra del cuore. In porta uno tra il giovane Carnesecchi e il più esperto Sergio Rico, con Provedel da prendere a costo zero per la panchina. Nella zona centrale della difesa, l’opzione Casale non è l’unica, mentre a centrocampo Sarri vorrebbe tornare ad allenare Allan- che considera chiuso il suo ciclo all’Everton-e Vecino. Il preferito di Sarri per la regia è Maxime Lopez, con Vitinha alternativa: obiettivi complicati. Ad ora il presente è la sfida di domenica alle 12.30 con il Genoa, nella bolgia di Marassi. Serve una Lazio molto motivata, anche se non sarà al completo: indisponibili Luiz Felipe e Radu, in forte dubbio Luis Alberto.

