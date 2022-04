SOCIAL | Luis Alberto di nuovo in campo: “Ritorno in gruppo” – FOTO

Dopo un’intera settimana di assenza per influenza, oggi pomeriggio Luis Alberto ha svolto la prima seduta in preparazione di Genoa-Lazio: bisognerà capire se lo spagnolo sarà in condizione per partire dal primo minuto, con Basic che attende una chance sullo sfondo. Attraverso il proprio profilo Instagram, Luis Alberto ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae a Formello in allenamento: “Ritorno in gruppo“, ha scritto lo spagnolo.

