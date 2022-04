FORMELLO – Sarri recupera tutti per il Genoa. Luis Alberto ok, Luiz Felipe e Radu verso la panchina

Finalmente Maurizio Sarri può sorridere, tutti i giocatori sono tornati a completa disposizione in vista della trasferta col Genoa di domani alle 12:30. Luis Alberto ha smaltito l’attacco influenzale e partirà dal primo minuto nel campo in cui trovò la prima rete in Serie A. Discorso diverso per Luiz Felipe e Radu che sono reduci da stop più lunghi per cui dovrebbero partire dalla panchina. In difesa sarà quindi confermato Patric accanto ad Acerbi mentre sulle corsie esterne sono confermati Lazzari a destra e Marusic a sinistra davanti Thomas Strakosha. Una linea che ha fatto bene contro il Sassuolo a cui il tecnico rinnoverà la fiducia in attesa che tornino al 100% per il centrale italobrasiliano e il rumeno. In mezzo al campo sono intoccabili Milinkovic e Lucas Leiva, il reparto sarà completato come detto dal centrocampista spagnolo con Basic che vede ridotte al minimo le sue speranze di giocare dal primo minuto. Davanti è solito ballottaggio a tre per due maglie sugli esterni. Felipe Anderson sembra essere in vantaggio anche perchè la fascia destra ha trovato la giusta sintonia, sul fronte mancino Zaccagni è favorito su Pedro. Tutti a disposizione di Ciro Immobile che vuole tornare a segnare dopo i fantasmi della mancata qualificazione al mondiale.

