GdS | Ecco Luis Alberto, certezza Lazio per il presente. Mentre il domani…

Recupero-lampo per lo spagnolo: a Marassi ci sarà. Ma sul mercato può essere lui il sacrificato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luis Alberto si è allenato ieri a Formello. Sembrava impossibile il recupero per il match di domani a Marassi contro il Genoa, considerando che aveva saltato tutti gli allenamenti della settimana, bloccato a casa da una fastidiosa bronchite.

Recupero importante per Sarri, perché quella di Genova è una gara decisiva per la Lazio in ottica Europa League. Obiettivo fondamentale per il club sia per questioni di prestigio sia per motivi economici. Su Luis Alberto i numeri dicono 4 gol e ben 8 assist, cifra quest’ultima che lo pone ai vertici della relativa graduatoria di Serie A. Nella quale lo spagnolo ha già avuto modo di trionfare due anni fa. Nella gara di andata contro i rossoblù, il Mago fece una«doppietta» di assist.

Per rendere attuabile la rivoluzione, sarà necessario il sacrificio di un big. Tutti gli indizi portano a Milinkovic Savic. Ma alla fine potrebbe anche succedere che il serbo rimanga e che a fare le valigie sia invece lo spagnolo. Le avances del Siviglia sono state una costante negli ultimi anni e potrebbero molto presto tornare d’attualità. Ma Luis Alberto riscuote interesse anche in Italia: il Milan potrebbe inserirlo nella lista della spesa per l’estate che verrà. Il club romano lo valuta sui 30-35 milioni di euro.

