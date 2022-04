PRIMAVERA | Lazio-Cosenza, Calori: “Sbagliato troppo. Bertini deve saper reagire, bene Pollini”

Il tecnico biancoceleste, Alessandro Calori, è intervenuto nel post partita di Lazio-Cosenza ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Purtroppo siamo partiti male, poi abbiamo sbagliato molte occasioni, rigore compreso, per rimontare e vincere. Non dobbiamo regalare passaggi, serve meno ingenuità dovuta alla voglia di voler fare troppo. Mi dispiace aver subito un altro gol a freddo, partire con l’handicap non è mai facile.

Bertini? Ha accusato l’errore dal dischetto, deve imparare a reagire perché abbiamo bisogno di lui. Pollini sta facendo cose importanti, è attento ed in crescita. Bisogna migliorare il nostro atteggiamento, rendendolo più corale e meno individuale. Ora testa al Pisa, dove purtroppo avremo alcuni calciatori squalificati”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: