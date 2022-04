Alfredo Pedullà su Immobile: “Gli attaccanti vanno assistiti, non lasciati nella solitudine” – FOTO

I biancocelesti si preparano all’arrivo in terra ligure. La Lazio infatti, dopo l’allenamento mattutino, è in partenza da Fiumicino per raggiungere Genova dove domani, alle ore 12.30, la squadra di mister Sarri affronterà quella del tecnico Blessin, nella sfida valida per la 32° giornata di Serie A Tim. Questo il video, postato dalla società sui canali social ufficiali del club laziale.

