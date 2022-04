FOCUS| Blessin e Sarri, un nuovo inizio

Oggi si affronteranno Genoa e Lazio al Marassi, due squadre che quest’anno sono al centro di cambiamenti radicali, anche se hanno obiettivi diversi, se non opposti. Da una parte la formazione di Blessin (ex-Ostenda e terzultimo nella classifica belga), allenatore arrivato a Genova nel corso della stagione attuale, precisamente viene tesserato dai rossoblù il 19 gennaio 2022. Dall’inizio della sua gestione il Genoa sembra ottenere nuova linfa, infatti conquista ben sette pareggi di fila, un risultato straordinario se pensiamo ai precedenti di campionato con gli allenatori che hanno preceduto il tedesco. Nuove speranze per la salvezza, anche se ad oggi i rossoblù si trovano penultimi a pari punti (22) con il Venezia (terzultima e con una partita in meno) e con ancora sette partite da giocare. Dall’altra parte la Lazio con mister Sarri, allenatore che tutti conoscono per il suo ben distinguibile stile di gioco. Un 4-3-3 con veloce scorrimento della palla, pressing forte, corto e giocatori veloci e dinamici. Sarri è da molti considerato come il più grande azzardo della gestione Lotito, idee di gioco precise e che richiedono altrettanti precisi esecutori. Una squadra in miglioramento e crescita continua, che ha però affrontato troppi alti e bassi nel corso di questa stagione, anche se le premesse del tecnico toscano ad inizio campionato erano state proprio queste. Vedremo come verranno preparate e vissute queste ultime partite, e sopratutto vedremo se la Lazio riuscirà a conquistare l’Europa League superando le pretendenti per il posizionamento tanto ricercato.

