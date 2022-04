Genoa-Lazio, parastinchi speciali per Acerbi: “Mai un passo indietro” – FOTO

Secondo quanto riportato da Il Messaggero a fine anno tra la Lazio e Acerbi sarà addio. La motivazione è tutta da rilegare a quell’esultanza contro il Genoa nella gara di andata, dove con un dito si rivolse alla curva zittendoli. Un gesto che ha creato uno strappo mai ricucito, neanche con le scuse con le prestazioni del leone nelle gare successive. Una situazione che, allo stadio, è degenerata anche in cori e insulti per ogni suo tocco di palla, seppur il resto dello stadio continua a sostenere il leone condannando quei fischi. Il possibile addio di Acerbi, che non avrebbe trovato sintonia nemmeno con Sarri, lascerebbe spazio a Romagnoli: i contatti con l’agente sono continui e, insieme a Casale, rappresenta l’obiettivo di mercato per la difesa. Il mister biancoceleste, nel frattempo, deve pensare al presente: il Genoa. Sarà riconfermata la difesa con Acerbi e Patric per tentare di tenere contro una squadra, come quella di Blessin, in cerca di punti per la salvezza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: