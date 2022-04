Prima di Immobile, l’ultima doppietta da ospite a Marassi è stata nel 1958-59

La partita tra Genoa e Lazio si è conclusa con il risultato di 1-4: gol di Marusic e tripletta di Immobile.

Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore sul proprio profilo Twitter, c’è una curiosità interessante riguardo i gol subiti a Marassi: l’ultimo giocatore a realizzare almeno due doppiette a Marassi da ospite è stato Antonio Valentin Angelillo nella stagione 1958-59 con la maglia neroazzurra. Le partite in questione erano Genoa-Inter 4-2 e Sampdoria-Inter 2-4.

