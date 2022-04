Calciomercato Lazio, ora è ufficiale: un giocatore della Lazio lascia Formello e sbarca al São Paulo

Da una settimana non si vedeva più a Formello. Adesso è giunta la verità. André Anderson ha lasciato il club biancoceleste ed è volato in Brasile per iniziare una nuova avventura. Il classe 1999, tornato alla Lazio a giugno dal prestito alla Salernitana e impiegato da Maurizio Sarri solo quattro volte in stagione, ha trovato l’accordo con una nuova società. E’ arrivata la conferma dal profilo Twitter del São Paulo che ha dato il suo personale benvenuto al nuovo calciatore. Di seguito il tweet.

🆕✍️ E tem reforço no Tricolor! O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante André Anderson, que estava na Lazio. 💻 Saiba mais > https://t.co/nkUiGEvjxV#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/0Qf7CG3ECX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2022

