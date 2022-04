FORMELLO – In campo solo le riserve di ieri: scarico in palestra per i titolari di Genova

La Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio a partire dalle 15:30, quando mancano due giorni alla sfida esterna contro il Genoa di Blessin. La novità di giornata riguarda il rientro in gruppo di tre pedine importanti nello scacchiere di Maurizio Sarri: Luis Alberto, Luiz Felipe e Stefan Radu hanno infatti svolto la seduta insieme al resto del gruppo. Verso la sfida di domenica, in programma alle 12:30, bisognerà capire le condizioni di Luis Alberto: quello di oggi è stato il primo allenamento svolto in settimana dallo spagnolo, motivo per il quale al momento è in dubbio la sua presenza dal primo minuto al Ferraris, con Basic eventualmente pronto a sostituirlo dall’inizio. La seduta odierna, che ha visto come unico assente Andrè Anderson, è iniziata con il torello, seguita dalle prove tattiche: due formazioni schierate con il 4-3-3, del quale hanno fatto parte Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu.

