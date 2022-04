La Repubblica | Tre gol a Genova, la rivincita di Ciro: “Accuse ingiuste”

Ed ecco che Ciro mette a segno una tripletta da dedicare ai suoi “haters”, che lo incolpano della mancata qualificazione al Mondiale: “le critiche fanno parte del gioco, ma quando si inventano cattiverie e storie che non esistono ci rimango malissimo e mi butto giù. Non sono l’unico responsabile dell’eliminazione, tutti lo siamo” sono le parole del Capitano della Lazio. Rispondendo al gol di Vlahovic di sabato, ora Immobile è in testa alla classifica marcatori a quota 24, +2 sul serbo. E’ anche grazie ai compagni di squadra che gli servono palle perfette che Ciro riesce a fare certi numeri: 179 gol con la Lazio, gli stessi che ha segnato solo in serie A; è il 15esimo centro contro il Genoa e la settima tripletta in campionato dal 2013. E’ la quarta vittoria in trasferta nel 2022, solo con Inter e Roma sono arrivate le sconfitte. Vittoria arrivata anche grazie alle prove di Strakosha, decisivo con una parata sullo 0-0 su Ostigard, e Marusic, autore del primo gol. Marusic ha rinnovato, Strakosha no, come Patric, Leiva e Luiz Felipe. Milinkovic, nel frattempo, è seguito dal PSG che ha pronta un’offerta di 70 milioni.

Lo riporta La Repubblica.

