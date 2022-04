Lega Serie A su Immobile: “primo, secondo e … dessert”

Immobile torna al gol dopo due giornate di digiuno e lo fa nel migliore dei modi, con una tripletta, che gli permette di arrivare a quota 179 gol in Serie A, supera così Boniperti (178) nella classifica all-time dei migliori marcatori del campionato italiano. È intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola, noto giornalista italiano, per parlare del bomber della Lazio e della nazionale italiana. Queste le sue parole:

“Per me è un ottimo attaccante anche se non è fuoriclasse. Le critiche devono esserci. Segna tanto ma non è decisivo, lascia sempre l’amaro in bocca. È stato l’attaccante delle due eliminazioni mondiali, nel racconto che facciamo va detto. Le Nazionali praticano un gioco diverso dalla Lazio? Non è vero, non è questo il punto. Immobile ha bisogno di una certa comodità di ambiente: ha fallito al Dortmund e al Torino per esempio. Non si deve neanche lamentare delle critiche che arrivano, con i piedi fa storcere un po’ la bocca”.

