UEFA, squalificati il preparatore dei portieri Nuno Santos e il tecnico Knutsen

Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha preso la decisione di squalificare sia il tecnico del Bodø/Glimt Knutsen che il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos. La scelta è stata presa in attesa di capire meglio le dinamiche avvenute dopo il triplice fischio del turno d’andata. Il Bodø/Glimt, attraverso il profilo Twitter, ha espresso la sua opinione: “Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, al momento non abbiamo commenti e non risponderemo alle richieste dei media prima di un incontro successivo questa sera”

Til media: “Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra UEFA. Vi kommer til å anke, og vil jobbe med det utover kvelden. Utover det har vi foreløpig ingen kommentarer og vil heller ikke besvare henvendelser fra media før et møte senere i kveld” — FK Bodø/Glimt (@Glimt) April 11, 2022

