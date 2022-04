GdS | Matri su Immobile: “I numeri parlano per lui. Nazionale? E’ il centravanti della squadra che ha vinto l’Europeo”

Nonostante Immobile vada avanti a suon di gol, centrando e superando traguardi, c’è chi non smette di criticarlo quando il centravanti biancoceleste è in Nazionale. A proposito di questo, interevenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore laziale Alessandro Matri ha sottolineato quanto i numeri parlano per l’attaccante della Lazio (179 gol in 5 anni e Scarpa d’Oro). Inoltre, nonostante il rendimento diverso con la maglia Azzurra è lui l’attaccante della squadra che ha vinto l’Europeo ed i meriti quindi sono anche i suoi: la colpa per la mancata qualificazione al Mondiale, per l’ex calciatore, va divisa in parti uguali tra tutti quelli che sono andati in campo.

