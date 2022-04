Inchiesta plusvalenze: richiesti 12 mesi di inibizione per Agnelli, 16 per Paratici

Il processo sportivo sulle plusvalenze nel calcio è iniziato con la prima udienza: il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Carlo Sica, darà il proprio giudizio sulla posizione di undici club e 61 dirigenti che sono stati accusati di presunti illeciti amministrativi. Come riportato da Sport Mediaset, tra i club coinvolti nel caso, cinque sono di Serie A: si tratta di Sampdoria, Juventus, Napoli, Empoli e Genoa. L’accusa ha chiesto, oltre ad ammende per bianconeri (800.000 euro) e partenopei, un anno di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi per Fabio Paratici, 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis. Le altre squadre coinvolte sono Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara.

