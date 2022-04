Rinnovo Patric, Schira: “Valencia e Besiktas in trattativa, nei prossimi giorni un incontro con la Lazio”

Da diverse settimane si parla della situazione contrattuale di diversi calciatori biancocelesti, che andranno a scadenza a fine stagione. Tra questi c’è Patric, sul quale negli ultimi giorni sarebbe forte l’interesse di Valencia e Besiktas. Tuttavia, come raccontato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, ci sarebbe in programma un incontro con la Lazio ha appena scritto: “Valencia e Besiktas sono in trattative per provare a firmare Patric come free agent, ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Lazio e il suo agent per discutere la proroga del contratto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: