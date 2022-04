CdS | Lazio, c’è Loftus-Cheek nelle idee di Sarri

Il rinnovo di Sarri ancora non è arrivato. E’ stato annunciato dal Presidente Lotito durante la cena di Natale e il mister ha più volte ribadito la volontà di restare: la firma, però, ancora non c’è. Non dovrebbe esserci fretta in quanto il contratto che lo lega lla Lazio scade alla fine della prossima stagione, però l’averlo annunciato diversi mesi fa quando poi, nell’effettivo, ancora non è successo nulla può far pensare. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è un club inglese che avrebbe chiesto informazioni sul mister della Lazio: l’Arsenal. Nel frattempo di sapere qualcosa sul suo futuro, Maurizio Sarri sta lasciando la sua casa all’Olgiata, ma solo per trasferirsi in un’altra villa nello stesso comprensorio.

