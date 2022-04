GIUDICE SPORTIVO – Confermata la sanzione per un biancoceleste: squalifica per il tecnico del Torino Juric

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito web, la Lazio ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito alla 32esima giornata di Serie A. A seguito della gara vinta dai biancocelesti contro il genoa, è stata confermata l’ammonizione per Lucas Leiva, settima sanzione per il centrocampista brasiliano. In casa Torino invece, prossimo avversario della Lazio in campionato, il tecnico Ivan Juric è stato squalificato per una giornata per cui sabato non sarà presente in panchina sabato.

Questo il comunicato

“La 32ª giornata di Serie A TIM è ormai in archivio con la Prima Squadra della Capitale che, dopo il largo successo sul Genoa, sabato sera all’Olimpico affronterà il Torino. A seguito dei verdetti sportivi maturati nel match vittorioso contro i liguri il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando la sanzione ricevuta da un calciatore biancoceleste. Settima sanzione quindi per il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva. Una giornata di squalifica, inoltre, per il tecnico dei granata Ivan Juric.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: