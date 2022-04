Rebus portiere, ipotesi Sirigu come secondo al posto di Reina

La rifondazione della Lazio passa anche per il ruolo del portiere. La società vorrebbe trattenere Strakosha, che però ancora non ha rinnovato, e punta anche a sistemare il ruolo del vice, attualmente ricoperto da Reina. Il rinnovo di Reina parte in automatico con la qualificazione europea, però potrebbe comunque terminare la sua avventura in biancoceleste alla fine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per sostituirlo si pensa a Sirigu, specialmente qualora il Genoa dovesse retrocedere in Serie B, o a Provedel, in scadenza con lo Spezia.

