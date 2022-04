Calciomercato Lazio, primi sondaggi per Vicario, vista la probabile partenza di Strakosha

A sei giornate dalla fine del campionato si entra nel vivo anche del calciomercato che aprirà tra qualche mese i battenti estivi. La Lazio è la squadra che dovrà darsi da fare più di tante altre. Tra addi e non rinnovi, Sarri dovrà necessariamente trovare i nuovi portieri per sostituire i partenti Reina e Strakosha. Come riportato da Gianluca di Marzio, i biancocelesti hanno iniziato a chiedere informazioni su Guglielmo Vicario, portiere azzurro di proprietà del Cagliari ma in prestito all’Empoli. Al momento, il futuro del giocatore è tutto da scrivere, ma sono iniziati i primi sondaggi.

