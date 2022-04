30% di sconto per i biglietti di Lazio-Milan con Binance

La Lazio pubblica sul suo profilo di Twitter un contest in collaborazione con Binance. A partire da oggi i primi 1000 che si registreranno alla piattaforma Binance, potranno acquistare i biglietti di Lazio-Milan in programma domenica alle 20.45, con il 30% di sconto.

ARE YOU FAST ENOUGH?! 🤔

🏟🎫 I primi 1000 che si registreranno alla piattaforma di @binance a partire da oggi potranno acquistare i biglietti di Lazio-Milan con il 30% di sconto.

Per info ➡️ https://t.co/J1JO5Mgykg pic.twitter.com/aqRb6ZA9iV

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 15, 2022