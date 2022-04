Compleanno Felipe Anderson, gli auguri di Milinkovic-Savic – FOTO

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com la Lazio e Alessio Romagnoli sono vicinissimi, mancherebbero solamente le firme, ma ci sono gli accordi e la fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente dopo la sfida tra i biancocelesti e il Milan in programma nel prossimo weekend. Accordo trovato sulla base di un contratto di cinque anni a 3 milioni a stagione più bonus che diventano facilmente raggiungibili e arrivano a sfiorare quota 3,5 milioni di euro. La Lazio è davvero vicina al primo colpo per la prossima stagione e Romagnoli al sogno di vestire biancoceleste, i colori di cui è innamorato da sempre e per i quali non ha mai nascosto il suo affetto.

