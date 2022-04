FORMELLO – La Lazio non vuole fermarsi, Sarri conferma l’undici che ha battuto il Genoa. Luiz Felipe ok ma Patric è favorito

Continuità. Di rendimento e di formazione. Questo vuole Sarri in vista della sfida di domani sera allo Stadio Olimpico contro il Torino di Ivan Juric. Dopo Sassuolo e Genoa, nel mirino biancoceleste sono finiti i granata per continuare a cullare sogni europei e per ottenere i tre punti il tecnico sembra intenzionato a non cambiare la formazione. L’unico dubbio riguarda la difesa con Luiz Felipe tornato a completa disposizione ma non così certo di riprendersi una maglia da titolare. Patric sta facendo bene e potrebbe essere confermato al fianco di Francesco Acerbi a protezione di Strakosha. Sulle corsie laterali nessun dubbio con Lazzari a destra e Marusic sulla sinistra, possibile rivedere in campo nella ripresa Stefan Radu che sembra essersi messo alle spalle la fascite plantare. In mezzo al campo tutto invariato. Milinkovic e Luis Alberto trascineranno la squadra con Lucas Leiva a coprire le spalle. Stesso discorso vale per l’attacco con la conferma di Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile. Non si sono allenati con i compagni Pedro e Akpa Akpro, lo spagnolo ha un fastidio muscolare e per questa ragione all’ora di pranzo ha svolto degli accertamenti in Paideia mentre non preoccupano le condizioni dell’ivoriano. I due sono in forte dubbio per la convocazione. Si è allenato invece con la prima squadra Valerio Crespi che spera di godersi la partita almeno dalla panchina.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: