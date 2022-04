Inchiesta sulle plusvalenze: tutti prosciolti

Luis Alberto sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune foto del suo allenamento in palestra con l’obiettivo di farsi trovare pronto per domani, in cui sarà chiamato in causa per affrontare il Torino nella sfida dell’Olimpico delle 20:45. ” Ultima seduta in palestra e pronto per domani. Daje Lazio” ha scritto sotto alle foto che lo ritraggono in palestra.

