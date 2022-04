Acerbi e la sua alimentazione: “A colazione uova con pane e nutella”

Francesco Acerbi, difensore titolare della Lazio, segue un’alimentazione particolare per eseguire al meglio le sue attività sportive, ha parlato oggi ai microfoni di Tg2 e ha raccontato le sue abitudini a tavola: “Concentrazione massimale, dare tutto in campo, cercando di non avere rimpianti, di fare del proprio meglio. La colazione è sempre la stessa: uova con pane e nutella, solo proteine e pane a pranzo, magari a cena mangio solamente pasta con delle polpette o verdura. Cerco di mangiare e abbinare carboidrati, che sono quelli che danno la spinta, e proteine. Poi ovviamente crostante, o comunque si cerca di mangiare ciò che dà l’energia per affrontare 90 minuti di partita”.

È poi intervenuto anche Iader Fabbri, il nutrizionista che da anni segue Acerbi: “Francesco è uno degli atleti più precisi dal punto di vista della nutrizione, e vuole sapere anche i dettagli. Negli sportivi viene consigliato l’utilizzo di carboidrati ad alto carico glicemico. Indispensabile inserire anche la fonte proteica. Distribuirla anche a colazione, che non è una nostra abitudine, ci può dare una buona per rimanere sazi nel corso della nostra giornata”.

