Buon compleanno, Paolo Negro: 50 candeline per il difensore del 2° scudetto laziale

Nato ad Arzigliano, in provincia di Vicenza, il 16 aprile del 1972 spegne oggi 50 candeline l’ex difensore biancoceleste Paolo Negro. Arrivato a Roma nella stagione 1993\1994 grazie al patron Sergio Cragnotti, colleziona 23 presenze ed un gol già nel suo primo anno nella capitale. Rimarrà poi legato ai biancocelesti per ben 12 stagioni: da Zoff a Zeman, Eriksson e Mancini, fino al campionato 2004\2005.

Ha fatto parte della Lazio più forte di sempre, collezionando con questa maglia 264 partite e 19 reti in campionato, 48 gare e 3 marcature nelle coppe nazionali e 64 incontri e 2 reti nelle coppe internazionali. I trofei, nei suoi anni in biancoceleste, non moncarono; lui vanta uno scudetto, 3 Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e 2 Supercoppe Italiane.

Le 18:04 del 14 maggio del 200 hanno legato il suo nome per sempre a questi colori.

Di ruolo laterale, spesso per la duttilità adattato da Eriksson anche come centrale di difesa: è senza dubbio uno dei difensori più forti che abbiano mai vestito la maglia laziale. Abile di testa e pronto sempre a sacrificarsi per la causa Lazio: motivo per il quale certi giocati rimangono legati a questi colori in eterno. All’ex difensore del 2° scudetto e attuale tecnico Paolo Negro, tanti auguri: buon 50° compleanno!

