Lazio in cerca del terzo successo di fila

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è in cerca questa sera del terzo successo consecutivo dopo le vittorie con Sassuolo e Genoa, scenario che non si verifica dall’aprile 2021 , quando la Lazio ottenne cinque successi di fila. Oggi il Toro, domenica 24 il Milan. I biancocelesti sono quarti per rendimento interno (31 punti su 55 totali), dal 2021 nessuna squadra ha perso meno partite in casa (due come l’Inter), le sconfitte registrate quest’anno sono contro Juventus e Napoli.

