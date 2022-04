Lazio-Torino, Paro nel post partita: “La squadra ha fatto una prestazione importante e credo meritasse il risultato pieno”

Toma Bašić ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel post partita di Lazio-Torino, di seguito le sue parole:

“Quando sono entrato ho cercato di trovare lo spazio giusto per poter far bene e segnare, alla fine è un punto importante anche se non possiamo essere totalmente soddisfatti del risultato perché era importante vincere la partita, però la cosa fondamentale quando sono entrato io era trovare lo spazio giusto per far male.

Non è mai facile quando entri in campo, devi trovare gli spazi giusti e correre bene, in quanto questo è un modulo che ti porta a correre tanto, quindi ci può stare all’interno di una partita l’essere più stanchi in un match così intenso.

Le parole di Sarri le ho ascoltate e lette, sono rimasto contento delle parole del mister. Mi ha dato ulteriore motivazione per quello che è il mio percorso all’interno della Lazio, quindi posso solo che ringraziarlo per le parole di incoraggiamento. Sono stato due settimane a casa per il coronavirus e dovevo riprendere il ritmo partita”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: