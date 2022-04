Lazio Women, Ferrandi: “Il ritorno qui a Pomigliano è stato strano, anche se io posso camminare a testa alta, qualcun altro forse no”

Il centrocampista biancoceleste, Giulia Ferrandi, è intervenuto nel post partita di Pomigliano-Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM:

“Delusa dal mio errore che ha portato al loro gol. La bella cosa di questa partita è che ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato non aver sfruttato le occasioni avute ma sono felice per quello che abbiamo dato in campo.

Contenta per il passaggio a Visentin, a volte sono stata fin troppo egoista ma speravo di sorprendere il portiere in questo modo. Voglio ringraziare le mie compagne che si sono unite a me dopo il mio errore ed hanno fatto si che io potessi continuare la partita nel migliore dei modi. Il ritorno qui a Pomigliano è stato strano, anche se io posso camminare a testa alta, qualcun altro forse no”. SSLazio.it

