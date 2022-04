Lazio Women, Visentin firma il gol del pareggio

Pomigliano–Lazio Women: finisce in pareggio il recupero della 17esima giornata di Serie A femminile.

RECUPERO. Allo Stadio Ugo Gobbati di Pomigliano d’Arco, le biancocelesti subiscono gol nel primo tempo per un errore di Ferrandi, che perde una palla pericolosa davanti alla propria area e trova Banusic, che incrocia il sinistro alle spalle di Ohrstrom.

Nella ripresa la squadra di Catini reagisce e trova il gol del pareggio al 84′ di gioco con la solita Noemi Visentin che, su un lancio lungo di Ferrandi, prende il tempo a Cox e con un tocco morbido beffa Cetinja. La gara termina 1-1.

I PRECEDENTI. Si tratta del secondo incontro tra Pomigliano e Lazio in Serie A femminile: la formazione campana ha vinto 2-1 contro le biancocelesti la sfida d’andata dello scorso 9 ottobre – vantaggio delle capitoline con Signe Holt Andersen nel primo tempo, rimonta campana grazie all’1-1 di Deborah Salvatori Rinaldi al minuto 49 e all’autorete di Beatrix Fördos nel finale.

POMIGLIANO. Prima di oggi, quest’anno il Pomigliano era l’unica squadra della Serie A femminile a non aver collezionato nessun punto in casa: tre sconfitte in tre partite, con nove gol subiti e zero realizzati. Le campane ora si trovano a quota 20 punti nella classifica generale.

LAZIO WOMEN. Alla squadra di Catini mancano tre partite, si tratta di match importanti: la Juve, il derby e per finire l’Hellas Verona (con cui arrivò la prima vittoria in campionato sul finire del girone di andata). Va sottolineato che l’allenatore biancoceleste è riuscito a migliorare molto il reparto difensivo: nella prima parte del campionato 42 sono stati i gol subiti, contro i 12 della girone di ritorno. Per quanto riguarda l’attacco – che appare più propositivo – il numero delle reti segnate eguaglia quello del girone di andata (10).

Tra le squadre che occupano la seconda parte della classifica, nessuna ha fatto meglio della Lazio Women nelle ultime 8 gare.

