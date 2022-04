SERIE A FEMMINILE | Pomigliano-Lazio Women, Falloni nel pre partita: “Motivazione e consapevolezza. Mi aspetto una grande crescita”

Nel pre partita di Pomigliano–Lazio Women, la giocatrice biancoceleste Ludovica Falloni è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio: “La convocazione in Nazionale è andata bene, è sempre una bella esperienza da vivere. Sono tornata motivata e con più consapevolezza. Mi sto trovando bene con Foerdos, mi aspetto una crescita maggiore, che già stiamo vedendo. Pensiamo solo al Pomigliano, non guardiamo alla prossima settimana e alla Juventus, avremo tempo per ragionare”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: