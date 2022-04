GdS | Segna Pellegri, Immobile fa 25 con la Lazio: è 1-1

Gara dominata dai granata allo Stadio Olimpico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, come alla gara di andata Immobile salva la Lazio. Il capocannoniere biancoceleste, dopo l’errore di Bremer, riesce a mettere a segno il 25esimo gol in questa stagione, rispondendo a Vlahovic nella classifica marcatori. Anche prima dell’1-0 il Toro è stato più pericoloso e, dopo la sostituzione di Belotti con Pellegri, la squadra di Juric si è portata in vantaggio proprio con il giocatore 21enne, che non segnava in A da 1672 giorni (da una doppietta proprio alla Lazio).

