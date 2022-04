OptaPaolo, Immobile raggiunge i 25 gol in tre campionati distinti

Pedro è il grande assente di questo match tra Lazio e Torino: lo spagnolo nei giorni scorsi era in Paideia per degli accertamenti al polpaccio e dunque non è stato convocato per la gara. L’attaccante, però, non lascia sola la squadra, anzi continua a supportarla allo stadio, come dimostrato da una foto postata sulle storie di Instagram.

