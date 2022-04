Tanti auguri a Patric, il giocatore biancoceleste compie oggi 29 anni

La Lazio ieri ha rischiato di non farcela e di non portare a casa neanche un punto contro il Torino. Alla fine ci ha pensato il solito Ciro Immobile che ha sfruttato un assist al bacio di Sergej Milinkovic Savic. E’ proprio il serbo che si è reso protagonista di un episodio che è stato ripreso dalle telecamere di DAZN e poi pubblicato da alcuni utenti su twitter. Minuto 83′, la Lazio è in svantaggio e Milinkovic perde una palla servita da Felipe Anderson e si arrabbia particolarmente; a quanto si evince dal video, il brasiliano potrebbe aver detto al Sergente di stare calmo ed è proprio la sua risposta ad essere stata ripresa dalle telecamere: “No calma! No calma!“ è ciò che risponde Milinkovic ad Anderson. Poche parole che indicano l’attaccamento di Sergej alla maglia, che dimostrano quanto ci tenga a far bene e a trascinare la squadra al risultato, cosa che poi, effettivamente, farà dopo neanche 10 minuti.

Minuto 83 :

Magari ci tenessero tutti quanto lui pic.twitter.com/B2HG7VxRdj — Gian (@ImGiaaan_) April 16, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: