FORMELLO – Tanti assenti alla ripresa: al termine della seduta colloquio tra Tare e Sarri

Dopo il pareggio casalingo con il Torino, la Lazio è tornata in campo a Formello questo pomeriggio, per iniziare a preparare la prossima gara di campionato: domenica sera all’Olimpico arriva il Milan dell’ex Pioli. In tanti non hanno preso parte alla seduta odierna: da Adamonis a Marusic, passando per Luiz Felipe e Radu, concludendo con Milinkovic, Cataldi, Pedro e Raul Moro. Assente anche Patric, che ha svolto in giornata dei controlli in Paideia dopo l’infortunio rimediato con il Torino. L’allenamento è iniziato con la mobilità articolare, seguita da un lavoro atletico, al quale è seguita una partita a campo ridotto. A fine seduta c’è stato un colloquio tra il Direttore Sportivo Igli tare e il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

