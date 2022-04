Lazio Women – Juventus, dove guardare la partita in tv e in streaming

La Lazio Women ha ancora tre partite per tentare l’impresa di salvarsi e restare in Serie A. Domenica 24 aprile alle ore 12:30 le biancocelesti ospiteranno la capolista Juventus, in cerca della vittoria per confermare il titolo di campione in carica. Le ragazze di Catini cercheranno di conquistare i tre punti fondamentali e preziosi per la classifica in questa gara che si presenta molto difficile. La sfida, sia in tv che in streaming, sarà disponibile sulla piattaforma TIMVISION.

