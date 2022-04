Liverpool – Manchester United, Ronaldo non giocherà stasera: applauso e lutto al braccio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato ieri la dolorosa notizia della morte di uno dei due gemelli durante il parto e per questo motivo, il giocatore non sarà presente questa sera con la propria squadra. Durante il match Liverpool-Manchester United di Premier League, come comunica il sito del Manchester United, al 7′ della partita il pubblico dello stadio si unirà con un grande applauso per sostenere il campione portoghese. Il club inoltre ha presentato la richiesta di indossare una fascia nera in segno di lutto durante la partita, istanza che è stata accettata anche dal Liverpool di Jurgen Klopp.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: