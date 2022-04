Lotito sul comunicato della Nord: “Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me…”

Spacco tra la Curva Nord e la società biancoceleste: biglietti a partire da 40 euro nella prossima partita in casa contro il Milan.

Lotito non entra nel merito e rilascia alcune dichiarazioni a Notizie.com. Nel caso in cui i tifosi non dovessero entrare allo stadio “Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me…“, queste le parole del presidente biancoceleste.

I soldi dei biglietti vanno direttamente sul conto dell’Agenzia delle Entrate, è denaro dello Stato, non del club. Di quei soldi, la società non può toccare nulla.

Se non entrano, come è accaduto a causa della pandemia, è la Lazio che ha dovuto metterli nel conto. Ogni gara costa circa 300 mila euro, dal canone d’affitto, gli steward, i vigili del fuoco, il servizio d’ordine ecc.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: