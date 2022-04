La protesta dell’Associazione Sodalizio Lazio: “Disertiamo la gara contro il Milan, bisogna riflettere”

L’associazione Sodalizio Lazio si è unita alla protesta della Nord contro il prezzo dei biglietti nella gara contro il Milan: un costo eccessivo che già sui social ha raccolto diverse critiche. L’associazione ha pubblicato un messaggio incitando coloro che regolarmente vanno allo stadio a disertare la gara per lanciare un messaggio netto contro la scelta dei prezzi. “Contro il CARO BIGLIETTO. Come associazione Sodalizio invitiamo i tifosi, che ogni domenica tifano Lazio

dagli spalti della Tevere, a mettere in atto una contestazione pacifica disertando la gara con il Milan per dare un segno tangibile a questa scelta incomprensibile della società.

Non biasimiamo e non condanniamo chi deciderà di entrare ugualmente ma gli chiediamo di riflettere su quanto sta accadendo. Noi sosterremo ovunque e per sempre la nostra maglia, tiferemo sempre i nostri colori sociali” firmato Associazione sodalizio tribuna Tevere. Un altro messaggio contro questa scelta, indicativo del fatto che si potrà assistere a uno stadio ancora più vuoto del solito.

