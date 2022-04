Stefano Pioli sulla Lazio: “Domenica affrontiamo una squadra molto forte”

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera in Coppa Italia contro l’Inter, Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto nella conferenza stampa e ha parlato anche della Lazio, sua ex squadra che affronterà domenica all’Olimpico. Ecco le sue parole: “Negli ultimi tempi siamo stati impenetrabili in difesa, contro l’Inter no. Adesso sappiamo cosa fare, già a partire dalla Lazio domenica, che è una squadra molto forte e in un momento positivo, noi metteremo in campo le nostre qualità per vincere.”

