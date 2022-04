Date, orari e programmazione dalla 35° alla 37° giornata di Serie A

Nell’ultimo match, quello che chiude la 33esima giornata di campionato tra Atalanta e Verona, sono i ragazzi di Tudor ha conquistare i tre punti, grazie ai gol di Ceccherini e l’autogol di Koopmeiners che permettono ai clivensi di portarsi a 48 punti, a tre punti proprio dagli uomini di Gasperini. La dea perde il terzo match consecutivo in campionato e potrebbe dire addio ai sogni europei dopo 4 stagioni consecutive.

_____________________________________________________________________________________ Nel primo match di giornata, quello andato in scena al Maradona di Napoli, tra i padroni di casa e la Roma ne esce fuori un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Il Napoli non risponde alle vittorie di Inter e Milan e si allontana dalla lotta scudetto. La Roma recupera un punto sulla Lazio portandosi a 58 punti in classifica. I padroni di casa si portano avanti nel primo tempo grazie a Lorenzo Insigne, ma vengono recuperati nel finale da Stephan El Shaarawy.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: