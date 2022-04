Di Michele su Lazio-Milan: “L’assenza dei tifosi può essere un vantaggio per i rossoneri”

Questo pomeriggio a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato il tecnico ed ex calciatore David Di Michele. In particolare, ha risposto a una domanda sulla protesta della Curva Nord in merito ai prezzi di domenica nel match casalingo contro il Milan.

La situazione legata al tifo può condizionare i giocatori della Lazio?

“Un po’ può condizionare, ma dei professionisti in una sfida del genere non devono subire troppo il contraccolpo. Avere i propri tifosi allo stadio è sempre piacevole ovviamente. Casomai può essere più un vantaggio per il Milan, dato che ci saranno molti rossoneri all’Olimpico“.

