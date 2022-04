Verso Lazio-Milan, lavoro a parte per Ibrahimovic e Rebic: le condizioni dei rossoneri

Domandina alle ore 20:45 andrà in scena la sfida di campionato tra Lazio e Milan. Entrambe le squadre arrivano alla gara con qualche acciacco: in casa biancoceleste sono molti i giocatori che non hanno preso parte agli ultimi allenamenti, lo stesso per i rossoneri. Come raccontato da Sky Sport, a Milanello sta per andare in scena la seduta pomeridiana, disertata da due giocatori. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, che hanno entrambi effettuato un lavoro personalizzato: il primo in palestra, il secondo in campo. Lo svedese ha già lasciato il centro sportivo, e le sue condizioni, assieme a quelle di Rebic, verranno valutate giorno per giorno in vista dell’incontro con la Lazio.

