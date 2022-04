Italia, Malagò sulla conferma di Mancini: “La scelta giusta. Immobile? Di gran lunga il più forte centravanti italiano”

Ai microfoni del Corriere dello Sport, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della Nazionale Italiana. Malagò, dopo l’eliminazione dell’Italia dai Play-Off per i Mondiali di Qatar 2022, si è schierato al fianco di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, per aver confermato Roberto Mancini come commissario tecnico degli Azzurri. Per il numero uno del CONI è stata la scelta migliore, non solo perché l’allenatore ex Lazio ha vinto l’Europeo con l’Italia in discontinuità con la crisi in corso, ma anche perché un possibile cambiamento lo considera un salto nel vuoto. Infine Malagò non si è espresso sui cambiamenti che ci potrebbero essere nella rosa Azzurra, lasciando ogni decisione al c.t. Mancini, mentre su un calciatore ha detto la sua, ovvero Ciro Immobile: un suo poco spazio in Nazionale lo stupirebbe, visto che Malagò considera il bomber biancoceleste di gran lunga il più forte centravanti italiano.

