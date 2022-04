Lazio Women, Catini: “La partita con la Juventus nel momento migliore”

ROMA – Confronto cruciale all’Olimpico, dove nel posticipo di domenica sera una Lazio in cerca d’Europa ospiterà il Milan, chiamato a difendere la prima posizione in classifica. Sono proprio i rossoneri a partire in leggero vantaggio su Planetwin365, dove il «2» vale 2,40 contro il 2,90 dei biancocelesti, che arrivano da due ko di fila con Pioli e i suoi (uno in campionato e uno in Coppa Italia). Il Milan ha la meglio anche nelle percentuali di gioco, con il 40% di scommesse dalla sua parte, con la Lazio al 32%; il pareggio, che in Serie A manca dal 2018, è invece al 28% e a quota 3,40. Ibrahimovic scalpita per rientrare, ma è ancora assente dal tabellone dei marcatori, dove invece si fanno avanti Giroud a 2,55 e Leao a 3,25. Per la Lazio occhi ancora puntati sul trascinatore Immobile, pure lui a 2,25, e sulla coppia Anderson-Zaccagni (a 4,00). Proprio Immobile ha ripreso la fuga nelle scommesse sul capocannoniere, dove è sceso a quota 1,40 dopo la rete segnata al Torino. Per quanto riguarda la corsa allo scudetto, il Milan è stabile in seconda posizione (a 3,20) nelle previsioni degli analisti, con l’Inter avanti a 1,37.

