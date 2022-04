Bianchessi pensa alle dimissioni: il motivo

Sentirsi ospiti a casa propria. La sensazione che i giocatori della Lazio potrebbero provare domani sera entrando all’Olimpico sarà più o meno questa. Come riporta il Corriere della Sera, dovranno farcela da soli, senza l’aiuto del pubblico, che invece sarà per gran parte di fede rossonera. La vicenda è nota: la società, rispetto alla politica di prezzi popolari adottata per tutte le partite del 2022 contro avversarie di fascia inferiore, per i top match ha scelto di provare a fare cassa. Niente di proibito. Mai però, derby a parte, ci si era spinti fino a 40 euro per un biglietto di curva e così è scoppiata la contestazione. La Nord ha annunciato che domani sera non entrerà allo stadio e lo stesso farà la maggioranza di chi abitualmente vede le partite in tribuna Tevere. Tutti compatti nel mostrare il loro dissenso verso la scelta della società, a maggior ragione in una stagione in cui non c’è stata la campagna abbonamenti. I tifosi del Milan, invece, ci saranno eccome: non che siano più ricchi dei laziali, ma con la squadra prima in classifica un sacrificio economico si fa sicuramente più volentieri. Saranno almeno 10mila i rossoneri, sistemati nel settore ospiti e in parte della curva Sud, visto che lo spicchio abitualmente riservato ai tifosi della squadra in trasferta è esaurito da metà settimana. E poi le tribune, soprattutto la Monte Mario, dove spesso capita di vedere «infiltrati». E chissà quale effetto farà l’Olimpico ad Alessio Romagnoli, ora difensore del Milan e domani – chissà – difensore della Lazio, di cui è tifoso fin da bambino. I laziali, però, non rimarranno a casa: si sono dati appuntamento alle 15.30 a Ponte Milvio, solito punto di ritrovo prepartita ma che stavolta sarà il luogo della protesta. Alle 19.30 l’altro appuntamento, nei pressi della curva Nord, dove i tifosi cercheranno di far sentire la loro voce a chi sarà in campo. In ogni caso, aspettando il risultato del campo, c’è già quello della partita tra le due tifoserie dentro lo stadio: tanto Milan, poca Lazio.

